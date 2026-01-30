Главное из брифинга Минобороны 24 — 30 января 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 24 по 30 января ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых удара в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Терноватое, Новояковлевка, Речное в Запорожской области;
- Бересток в ДНР;
- Купянск-Узловой, Старица в Харьковской области;
- Белая Береза в Сумской области.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала восемь бригад, два штурмовых полка и два пограничных отряда.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 950 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 74 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» заняли выгодные рубежи и позиции
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 16 бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1300 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР
Бойцы «Южной» группировки за неделю атаковали 12 украинских бригад.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1020 бойцов, 18 боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2680 военнослужащих, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение десяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили 2315 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, 22 боевых бронированных машин, 104 автомобилей, восьми артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 315 военнослужащих, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре склада материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ
За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены три боевые машины РСЗО.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету «С-200»;
- 822 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны.