Главное из брифинга Минобороны 24 — 30 января 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 24 по 30 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 24 по 30 января ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых удара в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Терноватое, Новояковлевка, Речное в Запорожской области;
  • Бересток в ДНР;
  • Купянск-Узловой, Старица в Харьковской области;
  • Белая Береза в Сумской области.

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю атаковала восемь бригад, два штурмовых полка и два пограничных отряда.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 950 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 74 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, трех станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» заняли выгодные рубежи и позиции

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 16 бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1300 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 132 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 29 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» продолжают наступление в ДНР

Бойцы «Южной» группировки за неделю атаковали 12 украинских бригад.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1020 бойцов, 18 боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 25 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» атакует ВСУ в ДНР

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2680 военнослужащих, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение десяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили 2315 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, 22 боевых бронированных машин, 104 автомобилей, восьми артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.

ВСУ потеряли порядка 315 военнослужащих, 54 автомобиля, три артиллерийских орудия, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре склада материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ

За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены три боевые машины РСЗО.

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • переоборудованную для поражения наземных целей зенитную управляемую ракету «С-200»;
  • 822 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сообщили в Минобороны.

