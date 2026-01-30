Ричмонд
В Бахчисарайском районе Крыма простились с бойцом СВО Игорем Долгополовым

Боец погиб на Запорожском направлении.

Источник: администрация Бахчисарайского района

В Почтовском сельском поселении города Керчи прошла церемония прощания с Игорем Сергеевичем Долгополовым, участником специальной военной операции.

Игорь появился на свет 17 марта 2002 года в поселке Почтовое. В 2022 году он заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону специальной военной операции, где служил пулеметчиком. Боец дважды получил ранения в ходе боевых действий. За проявленную храбрость и самоотверженность был награжден медалью «За храбрость» II степени и медалью Жукова. Его жизнь оборвалась при выполнении боевой задачи на Запорожском направлении.