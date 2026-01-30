NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Начальник штаба батальона БПЛА 260-й роты Владислав Башчеванский поделился, что в их батальоне должно быть около 500 солдат, а в реальности им крупно повезет, если наберется хотя бы 100 человек: «Из этих 100, возможно, только 50 действительно готовы к бою — те, кто не ранен и не истощен».