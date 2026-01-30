Генерал допустил, что ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС

Он отметил, что в случае повреждений АЭС с последствиями столкнутся прежде всего граждане Украины. В зависимости от направления ветра могут пострадать Польша и прибалтийские страны. По мнению Попова, украинские власти не думают о том, к чему может привести атака на станцию, возможно, потому что уверены, что не подвергнутся ядерному воздействию. Эксперт добавил, что ЗАЭС — цель, поражение которой оправдает неудачи Украины на других частях боевого соприкосновения с Россией.