Генерал допустил, что ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС

Генерал предупредил, что нанесение ударов по АЭС может привести к катастрофичным последствиям. «Она находится на консервации, работает только на себя. Но при атаке может получиться шлейф, как от тех событий, которые были на ЧАЭС», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Он отметил, что в случае повреждений АЭС с последствиями столкнутся прежде всего граждане Украины. В зависимости от направления ветра могут пострадать Польша и прибалтийские страны. По мнению Попова, украинские власти не думают о том, к чему может привести атака на станцию, возможно, потому что уверены, что не подвергнутся ядерному воздействию. Эксперт добавил, что ЗАЭС — цель, поражение которой оправдает неудачи Украины на других частях боевого соприкосновения с Россией.