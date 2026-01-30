Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал допустил, что ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС

ВСУ могут предпринять попытку атаковать Запорожскую АЭС. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев «не сдаст без боя» атомную станцию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Генерал предупредил, что нанесение ударов по АЭС может привести к катастрофичным последствиям. «Она находится на консервации, работает только на себя. Но при атаке может получиться шлейф, как от тех событий, которые были на ЧАЭС», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что в случае повреждений АЭС с последствиями столкнутся прежде всего граждане Украины. В зависимости от направления ветра могут пострадать Польша и прибалтийские страны. По мнению Попова, украинские власти не думают о том, к чему может привести атака на станцию, возможно, потому что уверены, что не подвергнутся ядерному воздействию. Эксперт добавил, что ЗАЭС — цель, поражение которой оправдает неудачи Украины на других частях боевого соприкосновения с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по территориальным вопросам и добавил, что Донбасс и ЗАЭС не будут отданы «без боя».

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше