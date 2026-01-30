Ричмонд
ТАСС: в Харьковской области уничтожили поезд с заградотрядами ВСУ

В российских силовых структурах пояснили, что 17-й центр специального назначения базируется во Львове.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские войска уничтожили железнодорожный состав, перевозящий живую силу 17-го Центра спецназначения военной службы правопорядка Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сказал, что в Харьковской области Вооруженными силами РФ уничтожен ж/д состав, который перевозил личный состав 17-го Центра спецназначения «главного управления военной службы правопорядка Украины».

Он пояснил, что 17-й центр специального назначения является военным подразделением военной службы правопорядка. Он подчиняется Главному управлению военной службы правопорядка. Подразделение базируется в Львове.

Ранее силовики сообщали о переброске подразделения на харьковское направление с целью пресечения случаев массового дезертирства в украинской армии.