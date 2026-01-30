«Ланцет» разорвал на куски БМП Bradley, это сняли на видео

В обоих случаях работали расчеты БПЛА «Ланцет».
Американскую БМП дрон поймал на ходу, в повороте и ударил в корму. Раздался мощный взрыв, от Bradley в разные стороны полетели куски.
Укутанный в решетки броневик, напротив, стоял под стеной у хаты. «Ланцет» спикировал на него практически отвесно. Взорвалась бронемашина не так эффектно, как Bradley, зато дрон в атаке использовал автозахват цели.
Ранее «Рубикон» отчитался в уничтожении пары локомотивов, редкой машины разведки и управления ПВО, а также учебного истребителя F-16 на аэродроме ВСУ Канатово.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше