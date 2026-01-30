Ричмонд
«Ланцет» разорвал на куски БМП Bradley, это сняли на видео

Центр беспилотных систем «Рубикон» опубликовал видео уничтожения БМП Bradley и украинского броневика.

В обоих случаях работали расчеты БПЛА «Ланцет».

Американскую БМП дрон поймал на ходу, в повороте и ударил в корму. Раздался мощный взрыв, от Bradley в разные стороны полетели куски.

Укутанный в решетки броневик, напротив, стоял под стеной у хаты. «Ланцет» спикировал на него практически отвесно. Взорвалась бронемашина не так эффектно, как Bradley, зато дрон в атаке использовал автозахват цели.

Ранее «Рубикон» отчитался в уничтожении пары локомотивов, редкой машины разведки и управления ПВО, а также учебного истребителя F-16 на аэродроме ВСУ Канатово.

