Расчеты ЗРК «Бук» сорвали воздушную атаку ВСУ в Запорожье. Видео

ПВО группировки «Восток» сорвала удар ВСУ по гражданской инфраструктуре и тыловым позициям в Запорожской области. С помощью ЗРК «Бук» были уничтожены малоразмерные скоростные цели.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Зенитчики группировки войск «Восток» успешно отразили попытку воздушного нападения противника в Запорожской области. Расчеты комплекса «Бук» уничтожили высокоскоростные цели на подлете к защищаемым районам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Расчеты «Буков» обнаружили малоразмерные и скоростные объекты, которые двигались в сторону тыловых позиций и объектов гражданской инфраструктуры. Цели были взяты на сопровождение и ликвидированы до того, как они успели выйти на рубеж атаки.

Заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывных «Фил» отметил, что он и его подчиненные поражают широкий спектр целей от дронов с электрическими двигателями до ракет.