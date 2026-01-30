Расчеты ЗРК «Бук» сорвали воздушную атаку ВСУ в Запорожье. Видео

Зенитчики группировки войск «Восток» успешно отразили попытку воздушного нападения противника в Запорожской области. Расчеты комплекса «Бук» уничтожили высокоскоростные цели на подлете к защищаемым районам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Расчеты «Буков» обнаружили малоразмерные и скоростные объекты, которые двигались в сторону тыловых позиций и объектов гражданской инфраструктуры. Цели были взяты на сопровождение и ликвидированы до того, как они успели выйти на рубеж атаки.
Заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывных «Фил» отметил, что он и его подчиненные поражают широкий спектр целей от дронов с электрическими двигателями до ракет.