Эксперт раскрыл план действий ВСУ накануне переговоров в ОАЭ

Собеседник NEWS.ru считает, что удары по российским регионам будут намеренной попыткой сорвать переговорный процесс. Эксперт уточнил, что при этом украинские власти попытаются оправдаться, что атаки произвели «больные на голову местные патриоты».
Василий Дандыкин акцентировал внимание на том, что, обратившись к Москве с просьбой об энергетическом перемирии, глава США Дональд Трамп не попросил Киев отказаться от ударов по Белгородской и Брянской областям.
«Это очень интересная позиция американского лидера, учитывая его любовь к сделкам», — добавил эксперт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее констатировала, что после переговоров Москвы и Киева в Абу-Даби в январе ВСУ увеличили число атак по гражданскому населению.