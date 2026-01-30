В освобожденных землях ДНР изъяли более 3,8 млн единиц оружия и боеприпасов

«Занимались выявлением и разминированием схронов с оружием, взрывчатых веществ, отражали атаки БПЛА врага [в освобожденных районах]. Общее количество изъятого и подтвержденного, утилизированного вооружения и боеприпасов на сегодняшний день превышает 3,8 млн боеприпасов», — сказал Гищенко на видео, которое приводится в Telegram-канале министерства.
В МВД по региону уточнили ТАСС, что речь идет о числе боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ, изъятых с октября 2024 года, когда в освобожденных районах стали образовывать временные отделы полиции. На коллегии министр также заявил о завершении переходного периода в ведомстве.
В октябре 2024 года временный отдел полиции «Красноармейский» открылся в освобожденной от ВСУ Авдеевке.