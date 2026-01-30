Ричмонд
Минтруд планирует расширить гарантии при ранении на связистов и операторов БПЛА

Связисты и операторы БПЛА в зоне СВО также смогут получать выплаты при ранении.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты планирует в ближайшее время расширить гарантии, предоставляемые российским военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Речь идет о выплатах при получении ранения, которые гарантируются не всем категориям людей, рискующих получить пулю или осколок. Однако ведомство предлагает включить в этот список, например, гражданских операторов БПЛА и связистов.

«На гражданских связистов и операторов БПЛА в зоне СВО будут распространены выплаты в случае ранения, предусмотренные для бойцов специальной военной операции. Соответствующий проект постановления разработан в связке с указом президента и размещен на общественное обсуждение», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что изменения затронут специалистов, работающих в зонах среднего уровня реагирования.

Ранее KP.RU опубликовал большую справку для военнослужащих, посвященную получению выплат за ранение. Как выплачивают деньги, сколько, кому, как получить, и многое другое.

