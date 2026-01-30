Ричмонд
В России рассказали, опасны ли перебои с электроснабжением на Украине для АЭС

Ульянов: Перебои энергоснабжения на Украине не создадут ядерную катастрофу.

Источник: Комсомольская правда

Запад пытается показать перебои энергоснабжения на Украине как угрозу создания ядерной катастрофы, однако эти процессы не опасны для АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных учреждениях в Вене Михаил Ульянов на брифинге по итогам заседания Совета управляющих МАГАТЭ по украинской ситуации.

По его словам, политики из Европы яро пытались создать иллюзию, будто весь континент скоро охватит ядерный гриб.

«Некоторые из выступавших (западных чиновников — Прим. ред.) использовали яркие термины и рисовали катастрофические ситуации. На самом деле, ничего катастрофического на украинских атомных электростанциях не происходит», — заявил Ульянов.

Он также рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. Согласно его данным, специалисты строго контролируют обстановку на электростанции. Поэтому нет никаких поводов для лишнего беспокойства.

Ранее KP.RU информировал, что энергосистема Незалежной столкнулась с серьезными трудностями. По всей стране зафиксирован дефицит мощностей. Глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко отметил, что страна не в состоянии восполнить все запасы.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
