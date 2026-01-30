В России рассказали, опасны ли перебои с электроснабжением на Украине для АЭС

Запад пытается показать перебои энергоснабжения на Украине как угрозу создания ядерной катастрофы, однако эти процессы не опасны для АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных учреждениях в Вене Михаил Ульянов на брифинге по итогам заседания Совета управляющих МАГАТЭ по украинской ситуации.