В школы Венгрии пришли письма на украинском языке с угрозами взрыва

Полиция Венгрии начала расследование по делу о поступлении писем на украинском языке.

Сразу в нескольких средних школах в Хайду-Бихар Венгрии поступили письма на украинском языке с угрозой взрыва. Эта информация размещена на сайте главного управления полиции государства.

Правоохранительные органы начали расследование по подозрению совершения теракта.

«По имеющимся данным, в несколько учебных заведений в области Хайду-Бихар поступили электронные письма с угрозами, предположительно отправленные из одного и того же места. Пока сотрудники полиции не обнаружили на территории учебных заведений никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств», — следует из сообщения.

Также известно, что аналогичная ситуация с письмами произошла в школах Закарпатской области Украины. Уточняется, что данные организации ведут обучение на венгерском языке. Их посещают дети закарпатских венгров.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске национальной петиции против финансирования Украины. Он отметил, что из-за регулярной финансовой помощи Киеву в его стране повышаются коммунальные тарифы. Поэтому он призывает граждан подписывать петицию ради светлого будущего Венгрии.

