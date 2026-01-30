В школы Венгрии пришли письма на украинском языке с угрозами взрыва

Сразу в нескольких средних школах в Хайду-Бихар Венгрии поступили письма на украинском языке с угрозой взрыва. Эта информация размещена на сайте главного управления полиции государства.
Правоохранительные органы начали расследование по подозрению совершения теракта.
«По имеющимся данным, в несколько учебных заведений в области Хайду-Бихар поступили электронные письма с угрозами, предположительно отправленные из одного и того же места. Пока сотрудники полиции не обнаружили на территории учебных заведений никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств», — следует из сообщения.
Также известно, что аналогичная ситуация с письмами произошла в школах Закарпатской области Украины. Уточняется, что данные организации ведут обучение на венгерском языке. Их посещают дети закарпатских венгров.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске национальной петиции против финансирования Украины. Он отметил, что из-за регулярной финансовой помощи Киеву в его стране повышаются коммунальные тарифы. Поэтому он призывает граждан подписывать петицию ради светлого будущего Венгрии.