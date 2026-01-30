В школы Венгрии пришли письма на украинском языке с угрозами взрыва

«По имеющимся данным, в несколько учебных заведений в области Хайду-Бихар поступили электронные письма с угрозами, предположительно отправленные из одного и того же места. Пока сотрудники полиции не обнаружили на территории учебных заведений никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств», — следует из сообщения.