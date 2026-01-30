Ричмонд
Боец рассказал, как икона Богородицы спасла его от осколка

Икона Богородицы спасла жизнь бойцу Вооруженных сил России с позывным «Тринадцатый», остановив осколки украинского боеприпаса.

Источник: Аргументы и факты

Икона Богородицы, вложенная в нагрудный карман, спасла жизнь бойцу Вооруженных сил России с позывным «Тринадцатый», остановив осколки украинского боеприпаса. Об этом сообщили в Telegram-канале «Люди Z».

Во время боя осколки вражеского боеприпаса попали в бойца. Удар мог оказаться смертельным.

Икона, которую он носил с собой в нагрудном кармане у сердца, приняла удар на себя.

Ранее сообщалось, что механик-водитель 80-го танкового полка Алексей Крупин рассказал, как икона, подаренная ему братом, спасла ему жизнь во время боевых действий.