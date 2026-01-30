Ричмонд
Путин сообщил о набранном портфеле в 2025 году экспортных заказов по ВТС

Путин сообщил, что в 2025 году Россия накопила значительный объем новых экспортных заказов в сфере военно-технического сотрудничества.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин объявил, что в 2025 году Россия сформировала внушительный портфель новых экспортных заказов в области военно-технического сотрудничества.

По словам Путина, российская система военно-технического сотрудничества продемонстрировала свою эффективность и устойчивость.

Он отметил, что созданы важные основы для расширения номенклатуры и географии поставок военной продукции, что поможет укрепить позиции России как надежного партнёра и производителя современных систем вооружения, которые были проверены в реальных боевых условиях.

В заключение Путин поблагодарил сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорта», а также трудовые коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) успешно выполнили государственный оборонный заказ в 2025 году.

