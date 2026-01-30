Болезни, при которых нельзя заключить военный контракт, утвердили в РФ

Министерство обороны России утвердило перечень болезней, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту.
Соответствующий приказ министра обороны РФ подписан 20 декабря 2025 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 января 2026 года. Документ действует в период мобилизации, военного положения и в военное время и распространяется на граждан РФ, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства.
В перечень включены, в частности, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты с умеренным нарушением функций печени, активные и остаточные формы туберкулёза, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, эпилепсия с редкими приступами, последствия инсультов с нарушением функций, заболевания центральной и периферической нервной системы.
Также в списке указаны выраженные нарушения зрения и слуха, заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, бронхиальная астма средней степени тяжести, тяжёлые болезни органов дыхания и пищеварения, а также последствия травм, ожогов, переломов и операций, приводящие к стойкому нарушению функций организма.
Отдельно перечислены врождённые аномалии, деформации конечностей, отсутствие пальцев, тяжёлые заболевания суставов и костей, остеомиелит, посттравматические дефекты костей черепа и наличие инородных тел в полости черепа или головного мозга при нарушении функций.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что по итогам 2025 года контракты о прохождении военной службы заключили более 422 тысяч человек. По его словам, ещё 32 тысячи человек в 2025 году пошли добровольцами в российскую армию.