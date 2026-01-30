Ричмонд
Маск всего одним словом отреагировал на просьбу главы Минобороны Украины разобраться с доступом ВС РФ к Starlink

Маск ответил словом «пожалуйста» на просьбу главы МО Украины по вопросу Starlink.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на просьбу главы Минобороны Украины Михаила Федорова разобраться с доступом ВС России к спутниковой системе Starlink. Миллиардер ответил ему всего одним словом в соцсети Х.

Недавно украинский министр пожаловался Маску на то, что российские дроны пользуются услугами Starlink. Его этот факт крайне злит. Поэтому он попросил предпринимателя срочно решить данную проблему.

Маск довольно быстро среагировал на обращение Федорова.

«Пожалуйста», — коротко написал бизнесмен.

Позднее министр заявил, что увидел ответ Маска. Он также не забыл похвалить миллиардера за то, что тот помогает с самого начала конфликта на Украине поддерживать стабильную связь в стране.

Ранее Илон Маск осудил руководителя МИД Польши Радослава Сикорского за требование срочно отключить Starlink в Незалежной. Предприниматель назвал его «слюнявым идиотом», не разбирающимся в ситуации.

