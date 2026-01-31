В Госдуме хотят использовать более мощное «оружие возмездия» в зоне спецоперации. Депутаты настаивают на достижении целей СВО на Украине. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — “оружия возмездия”. И достижении целей специальной военной операции», — написал Володин в Telegram-канале.
Володин указал, что у Украины остался лишь один вариант — выполнение договоренностей Анкориджа. При этом Владимир Зеленский, по его оценке, своими заявлениями «порождает новые проблемы» для соотечественников.
На днях киевский главарь заявил, что в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби ключевой темой обсуждения станет ситуация вокруг Донбасса.
Однако пару дней спустя Зеленский заявил, что Украина «не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности».
«Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула “стоим, где стоим”, — сказал киевский главарь.
Тем самым Зеленский будто бы намекнул на необходимость встречи с президентом РФ Владимром Путиным. Киевский главарь отметил, что подобные вопросы решаются на уровне лидеров.
Позднее в Кремле ответили на отказ Зеленского от территориальных компромиссов по Донбассу. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это сигнал от Киева о нежелании двигаться к мирному урегулированию. В свою очередь РФ не раз подчеркивала открытость к мирному урегулированию.
До этого Зеленский подтвердил, что дал приказ ВСУ убивать по 50 тыс. россиян в месяц. В сообщении, однако, не указано, о чьих потерях идет речь. Подобное «умолчание» может трактоваться как намек на то, что ВСУ будут пытаться атаковать мирное население, чтобы создать видимость достижения тактических целей на фоне неудач на передовой. Тогда глава министерств иностранных дел России Сергей Лавров указал на неадекватность главаря киевского режима. По словам Лаврова, вопросы безопасности упираются в саму природу киевского режима и в неприемлемые, по его оценке, заявления Зеленского.