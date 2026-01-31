До этого Зеленский подтвердил, что дал приказ ВСУ убивать по 50 тыс. россиян в месяц. В сообщении, однако, не указано, о чьих потерях идет речь. Подобное «умолчание» может трактоваться как намек на то, что ВСУ будут пытаться атаковать мирное население, чтобы создать видимость достижения тактических целей на фоне неудач на передовой. Тогда глава министерств иностранных дел России Сергей Лавров указал на неадекватность главаря киевского режима. По словам Лаврова, вопросы безопасности упираются в саму природу киевского режима и в неприемлемые, по его оценке, заявления Зеленского.