ВСУ за сутки потеряли более 140 военных от действий группировки «Запад»

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» превысили 140 военнослужащих, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Военнослужащие группировки войск “Запад”, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили более 140 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, 13 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30, 4 миномета и 6 наземных робототехнических комплексов ВСУ», — сказал он.
Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 8 БПЛА самолетного типа и 73 тяжелых квадрокоптера. Кроме того, уничтожены 34 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и 4 склада боеприпасов ВСУ.