ВСУ за сутки потеряли более 140 военных от действий группировки «Запад»

«Военнослужащие группировки войск “Запад”, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили более 140 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, 13 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30, 4 миномета и 6 наземных робототехнических комплексов ВСУ», — сказал он.