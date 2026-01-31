ВСУ за сутки потеряли более 75 военных в зоне ответственности «Севера»

«Подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Мирополья и Пролетарского Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Графского, Круглого и Верхней Писаревки. Военнослужащие подразделений группировки “Север”, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили свыше 75 военнослужащих, 2 автомобиля и орудие полевой артиллерии ВСУ», — сказал он.