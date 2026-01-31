Операторы дронов уничтожили технику и арторудие ВСУ за Красноармейском

«В ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики подразделений ВСУ операторы БПЛА скрытно залетают в тыловые районы противника и уничтожают все выявленные вражеские цели. Так, за несколько дней специалисты войск беспилотных систем уничтожили более десятка единиц бронированной и легковой техники украинских боевиков, а также замаскированное артиллерийское орудие в лесополосе», — говорится в сообщении.