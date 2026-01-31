Операторы дронов уничтожили технику и арторудие ВСУ за Красноармейском

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем соединения спецназначения Центральной группировки войск за несколько дней уничтожили более десяти единиц различной техники, арторудие, а также тяжелый дрон и пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения боевых задач по нарушению логистики подразделений ВСУ операторы БПЛА скрытно залетают в тыловые районы противника и уничтожают все выявленные вражеские цели. Так, за несколько дней специалисты войск беспилотных систем уничтожили более десятка единиц бронированной и легковой техники украинских боевиков, а также замаскированное артиллерийское орудие в лесополосе», — говорится в сообщении.
Кроме того, российскими операторами в небе был обнаружен и уничтожен тяжелый коптер ВСУ, а также пункт управления вражескими беспилотниками.
В ведомстве также рассказали о работе лаборатории отряда «Кайра» войск беспилотных систем 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса. Военнослужащие отряда круглосуточно восстанавливают и модернизируют беспилотные летательные аппараты, обеспечивая беспрерывную боевую работу по уничтожению формирований ВСУ на красноармейском направлении. Помимо беспилотников бойцы занимаются и наземными робототехническими комплексами.