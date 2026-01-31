Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские артиллеристы поразили минометную позицию ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Артиллеристы 30-го мотострелкового полка поразили минометную позицию и расчет дронов ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Один из расчетов 130-мм буксируемых гаубиц М-46, выполняющий задачи по контрбатарейной борьбе и поражению живой силы противника в зоне проведения СВО в Сумской области, успешно ликвидировал несколько целей в ходе одной боевой задачи. Был своевременно зафиксирован минометный расчет ВСУ. Данные целеуказания были переданы артиллеристам. Расчет гаубицы М-46 в считанные минуты навелся и произвел выстрел, уничтожив миномет и его расчет», — сказано в сообщении.

В попытке обнаружить российское орудие противник поднял разведывательный беспилотник. Его перемещения были отслежены разведчиками. После корректировки артиллерийский расчет поразил стартовую позицию БПЛА противника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше