Российские артиллеристы поразили минометную позицию ВСУ в Сумской области

«Один из расчетов 130-мм буксируемых гаубиц М-46, выполняющий задачи по контрбатарейной борьбе и поражению живой силы противника в зоне проведения СВО в Сумской области, успешно ликвидировал несколько целей в ходе одной боевой задачи. Был своевременно зафиксирован минометный расчет ВСУ. Данные целеуказания были переданы артиллеристам. Расчет гаубицы М-46 в считанные минуты навелся и произвел выстрел, уничтожив миномет и его расчет», — сказано в сообщении.
В попытке обнаружить российское орудие противник поднял разведывательный беспилотник. Его перемещения были отслежены разведчиками. После корректировки артиллерийский расчет поразил стартовую позицию БПЛА противника.