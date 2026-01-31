В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ

«Расчеты САУ “Мста-С” и “Гвоздика” группировки войск “Восток” поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области», — говорится в сводке.
Подчеркивается, что вскрыть эту линию удалось с помощью разведывательных беспилотников.
«Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки “Мста-С” группировки “Восток” выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами “Краснополь”», — добавили в ведомстве.
Точный удар сорвал попытку противника закрепиться в лесополосе Запорожской области и осложнил удержание подготовленных позиций, заключили в министерстве.
Всего за неделю бойцы «Востока» уничтожили более 2315 военнослужащих ВСУ, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.