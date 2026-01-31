Три удара вместо одного: как новый патрон «Многоточие» повышает шансы поразить дрон ВСУ

Российские войска становятся все более изобретательными в охоте на вражеские дроны, используя новые технологии и разработки. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал о патроне «Многоточие», который стал одним из самых впечатляющих решений, найденных за последний год.
«Конструкторы придумали патрон под названием “Многоточие”. Под обычный “Калашников”. Штатная гильза, штатный порох — это серьезно упрощает производство. А вот пуля необычная», — поделился военкор.
Инновационный патрон разделяется на три части при вылете, что значительно повышает вероятность поражения цели. Он уверен, что кустарные «антидроновые» пули, которые делают из термоусадочных трубок и дробинок, в ближайшее время уйдут в прошлое.
Также Стешин подчеркнул, что ранее инженеры активно пробовали разные варианты спецпатронов для нестандартного оружия, чаще всего 12 калибра. Однако практика показала, что сетка, выпускаемая из такого ружья, не всегда останавливает дрон на безопасной дистанции. Даже зацепленный легкой сетью БПЛА способен по инерции долететь до цели.
Ранее военкор Стешин, участник обороны Славянска в 2014 году, рассказал, как может быть освобожден город-символ восстания в Донбассе.