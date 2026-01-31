Военкор рассказал, как российские бойцы меняют правила защиты дорог в зоне СВО

Российские бойцы продолжают удивлять изобретательностью на фронте, превращая так называемые «дороги смерти» в «дороги жизни». Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал об эффективном методе защиты дорог от дронов ВСУ с помощью сетей.
«Своими глазами видел, как отрезок “дороги смерти” от Песок до Селидово, превратился в “дорогу жизни”. Вдоль нее и раньше дежурило “малое ПВО”, — поделился Стешин.
Ранее вдоль этой трассы уже дежурили дозоры «охотников на дроны». Но теперь защиту усилили сетевые бригады. Бойцы устанавливают коридоры из сетей на десятки километров, создавая сложные препятствия для беспилотников.
«Сеть — изобретение, мягко говоря, не новое. Но огораживать ими целые города и дороги от дронов первыми додумались именно наши бойцы. И за последний год это стало буквально правилом — не локальным, а накрываются десятки и десятки километров», — добавил военкор.
Стешин также отметил, что на фронте таких бригад называют «сетевиками» или «рыбаками». Они не только чинят старые коридоры, но и строят новые.
Ранее военкор рассказал об инновационном патроне «Многоточие», который также используют против вражеских дронов. Он наносит три удара вместо одного.