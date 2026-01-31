Военкор Стешин: ВСУ не брезгуют использовать могильные оградки для защиты танков

ВСУ в погоне за каждым шансом защитить свою технику не останавливаются перед самыми низкими и бесчеловечными методами. Когда средства защиты подводят, они переходят все границы морали. Одним из таких примеров стало использование могильных оградок. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.