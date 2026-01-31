Военкор Стешин: ВСУ не брезгуют использовать могильные оградки для защиты танков

ВСУ в погоне за каждым шансом защитить свою технику не останавливаются перед самыми низкими и бесчеловечными методами. Когда средства защиты подводят, они переходят все границы морали. Одним из таких примеров стало использование могильных оградок. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
«ВСУшники, например, не брезговали использовать могильные оградки, что лишний раз показывало истинное отношение “захiстников” к Донбассу», — поделился военкор.
По его словам, наши же бойцы, в отличие от врага, нашли адекватное эффективное решение. Они усиливали танки самодельными экранами из транспортерной ленты, соснового горбыля и металлических сеток, что обеспечивало надежную защиту и повышало выживаемость техники.
«На выходе получался эталонный “шушпанцер”. Так на интернет-жаргоне называют необычную, уродливую, самодельную бронетехнику», — отметил Стешин.
Ранее разведчики показали поражение танка и бронемашин ВСУ, оборудованных РЭБ. Расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск успешно срывают ротации техники и личного состава противника.