Военкор Стешин перечислил уникальные достоинства БПЛА на оптоволокне

ВСУ уже не могут заглушить дроны с оптоволоконной катушкой.

Источник: Комсомольская правда

Российские беспилотники на оптоволокне становятся все более популярными в зоне СВО. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин перечислил главные преимуществами дронов, которые дают новые возможности для точного выполнения операций.

«Первое и самое главное — их стало МНОГО. Большими буквами. Потому что дроны на радиоуправлении противник активно глушит станциями РЭБ — большими на колесах и портативными — буквально помещающимися в рюкзак или на крышу автомобиля», — отметил Стешин.

В итоге дрон теряет управление, падает или даже попадает «в плен». Военкор подчеркнул, что с оптоволоконной катушкой дроны уже не заглушить, и они обеспечивают стабильное управление и четкую картинку на экране оператора.

«Второе — оптоволокно по дальности действия стало обгонять дроны на радиоуправлении. 30 километров — уже штатная дальность. Работают и на 50 “кэмэ”, но пока официально об этом не заявлялось», — поделился Стешин.

Ранее военкор смог побывать внутри нового рода войск, который изменил ход СВО. Он пообщался с операторами войск беспилотных систем.

