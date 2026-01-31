По словам депутата Виктора Водолацкого, непримиримая позиция Владимира Зеленского по Донбассу и намерение силой вернуть ЗАЭС несут катастрофические риски для множества стран.
«Сделав такое заявление, диктатор Зеленский дал понять всему мировому сообществу, что он в любое время может применить снаряды, ракеты дальнего действия, которые могут долететь и повредить ЗАЭС», — сказал депутат в беседе с ТАСС.
Водолацкий назвал безумием подобное заявление Киева и подчеркнул, что необходимо предотвратить это любыми способами, чтобы не допустить еще одного Чернобыля.
Как отметил депутат, киевский главарь полностью рассчитывает на страны ЕС и Великобританию, видя в них залог личной безопасности и будущего благополучия в случае необходимости покинуть страну.
Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен «отдавать Донбасс и ЗАЭС без боя».