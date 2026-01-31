Ричмонд
В ГД отреагировали на отказ Зеленского от компромисса: «Нужно не допустить второго Чернобыля»

Депутат Водолацкий: Неготовность Киева к компромиссу грозит катастрофой.

Источник: Комсомольская правда

По словам депутата Виктора Водолацкого, непримиримая позиция Владимира Зеленского по Донбассу и намерение силой вернуть ЗАЭС несут катастрофические риски для множества стран.

«Сделав такое заявление, диктатор Зеленский дал понять всему мировому сообществу, что он в любое время может применить снаряды, ракеты дальнего действия, которые могут долететь и повредить ЗАЭС», — сказал депутат в беседе с ТАСС.

Водолацкий назвал безумием подобное заявление Киева и подчеркнул, что необходимо предотвратить это любыми способами, чтобы не допустить еще одного Чернобыля.

Как отметил депутат, киевский главарь полностью рассчитывает на страны ЕС и Великобританию, видя в них залог личной безопасности и будущего благополучия в случае необходимости покинуть страну.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен «отдавать Донбасс и ЗАЭС без боя».

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше