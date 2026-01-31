Ещё два участника СВО из Приморья удостоены звания Героя России

«Характер у Сергея был сильный, прямой и настоящий. Он не умел идти на сделку с совестью. Если брался за дело — вкладывался полностью. И всегда был там, где труднее и где нужна его сила, его честность, его ответственность. Свой последний долг он выполнил так же, как и всё остальные в своей жизни — до конца», — отметил глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.