Ещё два участника СВО из Приморья удостоены звания Героя России

Командир 155-ой гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, гвардии полковник Сергей Ильин Указом Президента удостоен звания Героя России. Такое же звание присвоено его заместителю Леониду Башкардину. Оба стали Героями РФ посмертно. Ранее Золотую звезду получили 16 участников СВО из Приморского края.
Как сообщил губернатор края Олег Кожемяко, два боевых командира погибли в июле прошлого года во время операции по освобождению Курской области. Офицеры Тихоокеанского флота участвовали в специальной военной операции с первых её дней. Медали «Золотая Звезда» переданы семьям павших героев.
«Они выполнили свой воинской долг до конца. Вечная память»! — написал в своем телеграмм-канале Олег Кожемяко.
Добавим, что накануне в Уссурийске прошёл вечер памяти командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Героя России Сергея Ефремова. Ровно год назад он также погиб в Курской области.
«Характер у Сергея был сильный, прямой и настоящий. Он не умел идти на сделку с совестью. Если брался за дело — вкладывался полностью. И всегда был там, где труднее и где нужна его сила, его честность, его ответственность. Свой последний долг он выполнил так же, как и всё остальные в своей жизни — до конца», — отметил глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.
В Приморье чтут память погибших участников СВО. В их честь называют улицы, проводят выставки. На встречах с молодежью рассказывают о подвигах. Также их семьям оказывается всесторонняя помощь.
Также добавим, что для ветеранов СВО в крае существует более 30 различных социальных льгот. На базе ВКБ № 1 открыт уникальный в России центр реабилитации для получивших ранения военнослужащих.