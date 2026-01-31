ТАСС: снегопад парализовал логистику ВСУ из Харькова

По данным Укргидрометцентра, в стране стоит холодная погода, идет местами дождь со снегом. Ранее метеорологическая служба предупреждала, что условия погоды ухудшатся с приходом ледяного дождя и штормового ветра. Как пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных, ВСУ испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий.