ТАСС: снегопад парализовал логистику ВСУ из Харькова

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Логистика ВСУ из Харькова из-за снегопада и обледенения дорог практически полностью парализована. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«На харьковском направлении из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова. Коммунальные службы не справляются со снегопадами и обледенением дорог из-за отсутствия водителей, которых почти всех принудительно мобилизовали», — сказал собеседник агентства.

По данным Укргидрометцентра, в стране стоит холодная погода, идет местами дождь со снегом. Ранее метеорологическая служба предупреждала, что условия погоды ухудшатся с приходом ледяного дождя и штормового ветра. Как пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных, ВСУ испытывают трудности на фронте из-за плохих погодных условий.