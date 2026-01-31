Снегопад парализовал логистику ВСУ: всех коммунальщиков ранее мобилизовали

Из-за снегопада логистика украинских войск в Харьковской области оказалась парализована. Причиной называют нехватку персонала для расчистки дорог, так как водителей коммунальных служб ранее мобилизовали. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах в беседе с РИА Новости.
«Из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова», — передает источник.
По его словам, уборочные службы не могут справиться со снегом и льдом на дорогах из-за нехватки водителей — почти всех забрали на передовую.
Как ранее информировал министр экономики Украины Алексей Соболев, за год количество украинцев с отсрочкой от мобилизации выросло приблизительно на 300 тыс. человек.
На днях киевский главарь Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения на Украине еще на 90 дней.