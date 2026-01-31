Ричмонд
Системы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над российской территорией

БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Смоленской и Белгородской областей.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над российской территорией. Об этом в субботу, 31 января, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Как уточнили в российском военном ведомстве ведомства, беспилотники украинской армии были сбиты над территориями Брянской, Смоленской и Белгородской областей, а также над Крымом.

В ночь на пятницу, 30 января, силы противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 7 БПЛА.

Напомним, в минувшую среду, 28 января, в Министерство обороны Российской Федерации сообщили, что российские системы ПВО за сутки сбили 175 украинских дронов самолетного типа.

