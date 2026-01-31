Дроны ВСУ миновали Волгоградскую область ночью 31 января

По данным Минобороны РФ, 17 БПЛА уничтожено в Брянской области, 7 дронов — в Смоленской области и по одному — в Белгородской области и республике Крым.
Отметим, что прошедшая ночь в Волгоградской области выдалась спокойной. Сообщений об угрозе атак БПЛА не поступало.
