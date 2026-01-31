В Госдуме призвали применить «оружие возмездия» по Украине: цели СВО должны быть достигнуты

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отвечая на отказ Зеленского, напомнил, кто именно хотел устроить такую встречу. Официальный представитель Кремля также ответил на отказ главы киевского режима от территориальных компромиссов по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь главы государства, это сигнал от Киева о нежелании двигаться к мирному урегулированию. В свою очередь Москва не раз подчеркивала открытость к мирному урегулированию.