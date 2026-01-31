Депутаты Госдумы считают необходимым применение «оружия возмездия» и достижение всех целей специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Депутаты Государственной думы настаивают на применении более мощного оружия — оружия возмездия. И достижении целей специальной военной операции», — написал председатель Госдумы РФ в своем канале на платформе Мах.
Володин отметил, что единственным вариантом для главы киевского режима Владимира Зеленского станет следовать договоренностям президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, достигнутым на Аляске.
По его словам, своими заявлениями глава киевского режима лишь «порождает новые проблемы» для соотечественников.
Накануне Зеленский заявил, что в рамках трехсторонних переговоров в Абу-Даби ключевой темой обсуждения будет ситуация вокруг Донбасса. Однако через несколько дней он заявил, что Украина «не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности».
По его словам, Киев не отдаст россиянам Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. Глава киевского режима считает, что подобные вопросы решаются на уровне лидеров.
На этом фоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский якобы готов к переговорам с Путиным. После этого в Кремле заявили, что ждут главу киевского режима в Москве.
Через некоторое время глава киевского режима ответил на приглашение прилететь в Москву. Однако назвал поездку в российскую столицу невозможной, заявив, что готов встретиться с президентом России в Киеве.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отвечая на отказ Зеленского, напомнил, кто именно хотел устроить такую встречу. Официальный представитель Кремля также ответил на отказ главы киевского режима от территориальных компромиссов по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь главы государства, это сигнал от Киева о нежелании двигаться к мирному урегулированию. В свою очередь Москва не раз подчеркивала открытость к мирному урегулированию.