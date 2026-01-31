«Ангел-хранитель спас меня»: боец СВО рассказал о чудесном спасении от ранения благодаря шеврону «Спаси и сохрани»

Ранее KP.RU рассказал о еще одном чудесном спасении бойца РФ в зоне СВО. Отмечается, что российский солдат не только сам выйти из боя, но и вытащить своего товарища. Он с пробитой головой пронес раненого сослуживца 16 километров.