«Ангел-хранитель спас меня»: боец СВО рассказал о чудесном спасении от ранения благодаря шеврону «Спаси и сохрани»

Шеврон «Спаси и сохрани» уберег бойца СВО от ранения при атаке дрона.

Источник: Комсомольская правда

Командир взвода 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным «Чуваш» рассказал о талисмане, спасшем его во время боевого выхода.

Чудесное спасение произошло в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Солдат попал под обстрел дронами противника, его посекло осколками, но основной удар пришелся по шеврону «Спаси и сохрани».

По словам «Чуваша», шеврон «Спаси и сохрани» повреждён осколком. При этом сам боец не получил серьёзных ранений.

«Вот шеврон — он уберёг меня. Ангел-хранитель спас. Теперь ношу его с собой как талисман», — добавил командир взвода в интервью изданию РИА Новости.

Ранее KP.RU рассказал о еще одном чудесном спасении бойца РФ в зоне СВО. Отмечается, что российский солдат не только сам выйти из боя, но и вытащить своего товарища. Он с пробитой головой пронес раненого сослуживца 16 километров.