«Ангел-хранитель спас меня»: боец СВО рассказал о чудесном спасении от ранения благодаря шеврону «Спаси и сохрани»

Командир взвода 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным «Чуваш» рассказал о талисмане, спасшем его во время боевого выхода.
Чудесное спасение произошло в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Солдат попал под обстрел дронами противника, его посекло осколками, но основной удар пришелся по шеврону «Спаси и сохрани».
По словам «Чуваша», шеврон «Спаси и сохрани» повреждён осколком. При этом сам боец не получил серьёзных ранений.
«Вот шеврон — он уберёг меня. Ангел-хранитель спас. Теперь ношу его с собой как талисман», — добавил командир взвода в интервью изданию РИА Новости.
