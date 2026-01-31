Ричмонд
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе по всему побережью в субботу проходят мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), предупреждает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Министерство обороны РФ

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС», — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.

Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.