В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС», — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.