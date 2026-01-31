Ричмонд
ВСУ обстреляли четыре приграничных округа в Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 10 снарядами и атаковали 11 беспилотниками четыре приграничных округа Белгородской области, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

По информации губернатора, за минувшие сутки шесть населенных пунктов попали под удар со стороны ВСУ. Семь беспилотников были сбиты и подавлены над регионом. Один человек обратился за медицинской помощью.

За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, на складе, предприятии и в двух транспортных средствах.

«В Грайворонском округе по селу Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено девять боеприпасов. Также над округом сбиты два беспилотника. Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона 29 января в городе Грайворон. Пострадавшая госпитализирована», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по Краснояружскому округу произведены атаки четырех беспилотников, два из которых подавлены, над Прохоровским округом сбит беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Шебекинскому округу выпущен один боеприпас и совершены атаки четырех беспилотников, два из которых подавлены.