Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Как уточнили в Минобороны, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Студенок, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка, Боровая, Новоегоровка в Харьковской области, Сосновое и Красный Лиман в Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили более 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении.