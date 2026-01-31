Ричмонд
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Как уточнили в Минобороны, поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Студенок, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка, Боровая, Новоегоровка в Харьковской области, Сосновое и Красный Лиман в Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

