Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.