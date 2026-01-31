ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

Как уточнили в военном ведомстве, подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка в ДНР.
«ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты “Marder” производства ФРГ, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сообщении Минобороны РФ.