ПВО сбила снаряд HIMARS и 47 БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силами ПВО РФ было сбито четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 47 БПЛА ВСУ за сутки, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

