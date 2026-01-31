Ричмонд
ВС России уничтожили два пункта БПЛА ВСУ у Константиновки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками, два наземных робота и бронеавтомобиль HMMWV противника в районе Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевых действий разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили два пункта управления БПЛА и передали их координаты операторам беспилотных систем. Точными попаданиями удалось уничтожить два пункта управления БПЛА с живой силой противника. Также операторы беспилотных систем уничтожили два НРТК противника. Один из них был загружен материальными средствами и боеприпасами», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили, что в ходе боевой работы Южной группировки на константиновском направлении были уничтожены бронеавтомобиль американского производства HMMWV, два блиндажа с живой силой и замаскированные 152-мм орудие Д-30 и миномет ВСУ.

Кроме того, в министерстве рассказали об уничтоженных целях противника на северском направлении Южной группировкой. «Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы обнаружили укрытие личного состава и 152-мм орудие “Гиацинт-Б” противника. Точными попаданиями цели были уничтожены», — сказали в МО РФ, добавив, что также был уничтожен миномет ВСУ.

