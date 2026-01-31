Уиткофф: США воодушевлены работой РФ по достижению мира на Украине

США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира в конфликте на Украине. Об этом по итогам встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
«Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира», — написал Уиткофф в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, ранее спецпосланник президента США заявил, что переговоры с Кириллом Дмитриевым были продуктивными.
Ранее Уиткофф сообщил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ в Давосе как очень позитивные. В ходе встречи мог обсуждаться мирный план США по Украине. Не исключено, что также были рассмотрены ключевые вопросы урегулирования конфликта и будущие шаги для стабилизации ситуации в регионе.