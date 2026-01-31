Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: США воодушевлены работой РФ по достижению мира на Украине

Также Уиткофф назвал продуктивными переговоры с Дмитриевым.

Источник: Комсомольская правда

США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира в конфликте на Украине. Об этом по итогам встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира», — написал Уиткофф в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, ранее спецпосланник президента США заявил, что переговоры с Кириллом Дмитриевым были продуктивными.

Ранее Уиткофф сообщил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ в Давосе как очень позитивные. В ходе встречи мог обсуждаться мирный план США по Украине. Не исключено, что также были рассмотрены ключевые вопросы урегулирования конфликта и будущие шаги для стабилизации ситуации в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше