На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ

«На трассе Николаев — Херсон обвалился большой участок тоннеля с антидроновой защитой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинские журналисты уточняют, что причиной обрушения могли послужить ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе в данный момент затруднено.
Публикуются фото пострадавшего коридора. Судя по кадрам, сетка, защищающая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, смонтированных на бетонных основаниях. Сами основания конструкции не были прикреплены к грунту, из-за чего вся конструкция просто сложилась по вине ветра или осадков.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.