Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курили травы, собирали воду из трупов: Ермак привозил из-за границы магов, чтобы удержаться у власти

Мендель заявила, что Ермак привозил из-за границы магов для колдовства.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак практиковал различные виды магии, напоминающие ритуалы вуду. Об этом рассказала Юлия Мендель, ранее работавшая пресс-секретарём Зеленского.

Мендель заявила, что Ермак выписывал из-за границы людей, якобы обладающих магическими способностями. В частности, «магов» он привозил из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Задачей «магов» было производить различные ритуалы.

«В 2024-м человек из эзотерической сферы рассказал мне, что волшебники Ермака курят травы, собирают воду из трупов и делают кукол, которые он складывает в определенный сундук», — написала бывшая пресс-секретарь в социальной сети Facebook*.

Напомним, один из депутатов Рады рассказал, что бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак стал использовать услуги тарологов для улучшения своего имиджа.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло у Ермака куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов.

После этого сектовед Александр Дворкин предположил, что зеркала и другие оккультные предметы, найденные у Ермака в доме во время обысков в декабре, тот мог использовать для устранения врагов.

Ещё в 2022 году в штабе воинской части А4472 украинских военных в ЛНР нашли признаки занятия черной магией. На стене была обнаружена сатанинская печать, предположительно для проведения обряда по «освящению» оружия.

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ.