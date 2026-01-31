Курили травы, собирали воду из трупов: Ермак привозил из-за границы магов, чтобы удержаться у власти

Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак практиковал различные виды магии, напоминающие ритуалы вуду. Об этом рассказала Юлия Мендель, ранее работавшая пресс-секретарём Зеленского.
Мендель заявила, что Ермак выписывал из-за границы людей, якобы обладающих магическими способностями. В частности, «магов» он привозил из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Задачей «магов» было производить различные ритуалы.
«В 2024-м человек из эзотерической сферы рассказал мне, что волшебники Ермака курят травы, собирают воду из трупов и делают кукол, которые он складывает в определенный сундук», — написала бывшая пресс-секретарь в социальной сети Facebook*.
Напомним, один из депутатов Рады рассказал, что бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак стал использовать услуги тарологов для улучшения своего имиджа.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло у Ермака куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов.
После этого сектовед Александр Дворкин предположил, что зеркала и другие оккультные предметы, найденные у Ермака в доме во время обысков в декабре, тот мог использовать для устранения врагов.
Ещё в 2022 году в штабе воинской части А4472 украинских военных в ЛНР нашли признаки занятия черной магией. На стене была обнаружена сатанинская печать, предположительно для проведения обряда по «освящению» оружия.
