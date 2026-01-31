Открыто охотятся на улицах: Сийярто обвинил Киев после гибели мобилизованного венгра

Напомним, это не первый случай, когда на Украине после силовой мобилизации погибает этнический венгр. Так, в июле 2025 году 45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен умер в больнице после того, как на призывном пункте его жестоко избили металлическими прутьями.