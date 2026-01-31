Открыто охотятся на улицах: Сийярто обвинил Киев после гибели мобилизованного венгра

Венгр, проживающий на Украине, погиб после того, как сотрудники ТЦК (структура, аналогичная военкомату) применили к нему методы силовой мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«В Береговском районе мужчину из Венгрии насильно забрали с улицы, в учебном центре ему стало плохо, учитывая, что у него было больное сердце, и, к сожалению, он скончался», — сказал министр изданию Magyar Nemzet.
Сийярто указал на недопустимость методов, которыми действуют украинские ТЦК.
«На Украине продолжается принудительный призыв на военную службу, на улицах практически открыто ведется охота на людей», — резюмировал он.
Напомним, это не первый случай, когда на Украине после силовой мобилизации погибает этнический венгр. Так, в июле 2025 году 45-летний закарпатский венгр Йожеф Шебештьен умер в больнице после того, как на призывном пункте его жестоко избили металлическими прутьями.
После этого в Венгрии осудили жестокость при мобилизации на Украине.