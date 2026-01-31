Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина и девушка-подросток ранены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что дрон атаковал движущийся автомобиль, это произошло в районе села Белянка Шебекинского округа, при этом осколками посекло кузов машины и разбило стёкла.

«Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины», — сказано в релизе.

Сообщается, что пострадавших передали медикам.

Накануне в Брянской области при атаке ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения.

Ранее губернатор Сальдо информировал, что дронами ВСУ были ранены два мирных херсонца.

В декабре двое мирных жителей были ранены в результате атак ВСУ в Красноармейске и Артемово в Донецкой Народной Республике.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше