Мужчина и девушка-подросток ранены в Белгородской области при атаке дронов ВСУ

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом информирует оперштаб региона. Сообщается, что дрон атаковал движущийся автомобиль, это произошло в районе села Белянка Шебекинского округа, при этом осколками посекло кузов машины и разбило стёкла.
«Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины», — сказано в релизе.
Сообщается, что пострадавших передали медикам.
Накануне в Брянской области при атаке ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения.
Ранее губернатор Сальдо информировал, что дронами ВСУ были ранены два мирных херсонца.
В декабре двое мирных жителей были ранены в результате атак ВСУ в Красноармейске и Артемово в Донецкой Народной Республике.