ТАСС: ВС РФ за январь освободили 24 населенных пункта

Больше всего — 10 населенных пунктов — освобождено в Запорожской области бойцами «Востока» и «Днепра». Это Терноватое, Новояковлевка, Речное, Прилуки, Павловка, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое, Петровка.
Шесть населенных пунктов взяты под контроль бойцами «Центра» и Южной группировки в ДНР — Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное, Торецкое.
Четыре населенных пункта освобождены в Харьковской области бойцами «Запада» и «Севера» — Купянск-Узловой, Старица, Симиновка, Подолы.
Три села перешли под российский контроль в Сумской области благодаря действиям группировки «Север» — Грабовское, Комаровка, Белая Береза. Кроме того, один населенный пункт — Братское — освобожден в Днепропетровской области бойцами «Востока».
Как заявил 15 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время работы на пункте управления группировки войск «Центр», российские войска освободили около восьми населенных пунктов и взяли под контроль более 300 кв. км в первые две недели января.