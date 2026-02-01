Украинские военные, прошедшие подготовку в западных лагерях, оказываются в первых рядах на самых тяжелейших направлениях в зоне боевых действий даже если этого не позволяет их состояние здоровья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Военнослужащие из бригад, подготовленных за границей независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в то же время в зоне боевых действий оказывает лишь четверть от общего числа мобилизованных ТЦК (структура, аналогичная военкомату).
Ранее парламент Черногории одобрил участие военнослужащих республики в миссии НАТО по обучению ВСУ и оказанию ей помощи в области безопасности.
Тем временем западные партнеры признают, что многие украинские солдаты хотят попасть на обучение за границу, чтобы таким образом выехать за пределы Украины и сбежать.