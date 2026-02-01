Минобороны назвало число освобожденных от ВСУ за месяц территорий: подробности

С начала года в зоне СВО российские войска освободили 24 населенных пункта. Эти данные ТАСС приводит на основе сводок Минобороны.
10 населенных пунктов Запорожской области были освобождены подразделениями «Востока» и «Днепра». Среди них: Терноватое, Новояковлевка, Речное, Прилуки, Павловка, Жовтневое, Белогорье, Новобойковское, Зеленое и Петровка.
Группировки «Центр» и «Южная» освободили шесть населенных пунктов в ДНР. В их числе Бересток, Закотное, Приволье, Новопавловка, Бондарное и Торецкое.
В Харьковской области войска «Запада» и «Севера» освободили четыре населенных пункта. Среди них — Купянск-Узловой, Старица, Симиновка и Подолы.
В Сумской области группировка «Север» взяла под контроль три села: Грабовское, Комаровку и Белую Березу. Еще один населенный пункт — Братское в Днепропетровской области — освободили бойцы «Востока».
На днях начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал об успехах ВС в зоне спецоперации.