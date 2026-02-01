Ричмонд
БПЛА ВСУ повредили дома и автомобили в Орловском округе

Глава Орловского округа Черных сообщил о повреждении домов и автомобилей дронами ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Атака беспилотников ВСУ на поселок Зареченский в Орловской области привела к повреждениям жилых домов и автомобилей. Информацию подтвердил глава округа Александр Черных.

Он сообщил, что повреждения окон и автомобилей произошли из-за работы системы противовоздушной обороны.

Для помощи пострадавшим с 1 февраля в поселке будет работать специальная комиссия. Ее сотрудники оформят акты о повреждениях, необходимые для компенсаций и восстановления имущества. Обратиться можно лично или по телефону с выездом специалистов на дом.

По информации губернатора Андрея Клычкова, накануне в Орле началась подготовка к обезвреживанию частей ракеты. Тогда к эвакуации подготовили семь улиц. Напомним, что 26 января на территории садового некоммерческого товарищества в Советском районе города был найден элемент взрывного устройства.

