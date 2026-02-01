Ричмонд
Бьёт, чтобы было больно: В Польше отреагировали на решение Украины о нулевых квотах на металлолом

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал Киев за запрет экспорта металлолома.

Источник: Комсомольская правда

В Польше осудили решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что это указывает на отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой.

«Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника “Как удивлять союзников так, чтобы было больно”», — написал Миллер в социальной сети Х.

Бывший польский премьер указал на двойные стандарты в геополитике.

«Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, кроме того, она сама сделала себя слугой Киева», — резюмировал он.

Ранее Министерство развития и технологий Польши назвало опасным для польской сталелитейной промышленности решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома. Варшава была одним из крупнейших получателей металлолома с Украины в последние годы.

Польша и Украина имеют и ряд других разногласий.

Так, массовая миграция украинцев нанесла ущерб Польше. В чём это выражается, читайте здесь на KP.RU.

Ранее министры и президент Польши переругались из-за Украины. Поводом для ругани и оскорблений стали списанные МиГ-29, которые собрались передавать Киеву.