Бьёт, чтобы было больно: В Польше отреагировали на решение Украины о нулевых квотах на металлолом

В Польше осудили решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что это указывает на отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой.
«Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника “Как удивлять союзников так, чтобы было больно”», — написал Миллер в социальной сети Х.
Бывший польский премьер указал на двойные стандарты в геополитике.
«Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, кроме того, она сама сделала себя слугой Киева», — резюмировал он.
Ранее Министерство развития и технологий Польши назвало опасным для польской сталелитейной промышленности решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома. Варшава была одним из крупнейших получателей металлолома с Украины в последние годы.
Польша и Украина имеют и ряд других разногласий.
